Schneebrett reißt Gruppe mit, ein Deutscher tot

Tot aus Schneemassen geborgen

Helikopter der Rega, von Swiss Helicopter und der Schweizer Luftwaffe flogen Rettungskräfte und Lawinensuchhunde zur Nordostflanke des Piz Badus. Für einen deutschen Staatsbürger kam jede Hilfe zu spät, er konnte nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden.