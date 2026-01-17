Drama in der Schweiz
Schneebrett reißt Gruppe mit, ein Deutscher tot
Nach einem Lawinenabgang am Piz Badus im Schweizer Kanton Graubünden am Freitag ist ein Deutscher ums Leben gekommen. Fünf Skitourengeher wurden von den Schneemassen ganz oder teilweise verschüttet. Ein Großeinsatz wurde ausgelöst.
Fünf Mitglieder einer siebenköpfigen Gruppe wurden am Freitag um kurz nach 12 Uhr von einer Lawine mitgerissen und verschüttet. Zwei blieben verschont, setzten sofort einen Notruf ab und begannen die verzweifelte Suche nach ihren teils vollständig begrabenen Kameraden.
Tot aus Schneemassen geborgen
Helikopter der Rega, von Swiss Helicopter und der Schweizer Luftwaffe flogen Rettungskräfte und Lawinensuchhunde zur Nordostflanke des Piz Badus. Für einen deutschen Staatsbürger kam jede Hilfe zu spät, er konnte nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden.
Vier Tourengeher verletzt im Spital
Vier weitere Gruppenmitglieder erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen und wurden in die Spitäler Altdorf, Stans und Ilanz geflogen. Die genauen Umstände des Lawinenunfalls werden nun von der Alpinpolizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft untersucht.
