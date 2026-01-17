Hat Kickl aus Ihrer Sicht Lösungen für die Krise?

Beim FPÖ-Neujahrstreffen wurden wieder allerlei Spitzfindigkeiten und Metaphern aus der rhetorischen Trickkiste gezogen. In gewohnt angriffiger Manier wetterte Herbert Kickl gegen all das, was er als „das System“ ansieht, nennt die Regierung eine „Verliererampel“ und will sie „in die Luft sprengen“. Viele sehen darin gefährlichen Rechtspopulismus: viel Wut, wenig Werkzeuge gegen reale Probleme. Politik entscheidet sich nicht daran, wer den besten Paarreim vom Stapel lässt. Sondern daran, wer führen kann, wenn es ernst wird. Und ernst ist es. Teuerung, Migration, Sicherheit, Vertrauensverlust in Staat und Institutionen. Andere sehen genau darin Kickls Stärke. Er benenne die Dinge beim Namen und nehme kein Blatt vor den Mund, während sich die Regierung ohne Schneid durch die Legislaturperiode schleppe und den Krisen hinterherhinke. Aber kann Kickl es besser?