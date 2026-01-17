Hat Kickl aus Ihrer Sicht Lösungen für die Krise?

Die Tür zur Macht stand offen. Ein Quäntchen Verhandlungsgeschick mehr und es wäre so weit gewesen: Österreich mit einem Bundeskanzler Kickl. Bei der nächsten Wahl will er diesen Anspruch erneut erheben. Aber kann er es? Bietet Kickl aus Ihrer Sicht Lösungen für die mannigfaltigen Krisen oder kann er nur Polemik?
Beim FPÖ-Neujahrstreffen wurden wieder allerlei Spitzfindigkeiten und Metaphern aus der rhetorischen Trickkiste gezogen. In gewohnt angriffiger Manier wetterte Herbert Kickl gegen all das, was er als „das System“ ansieht, nennt die Regierung eine „Verliererampel“ und will sie „in die Luft sprengen“. Viele sehen darin gefährlichen Rechtspopulismus: viel Wut, wenig Werkzeuge gegen reale Probleme. Politik entscheidet sich nicht daran, wer den besten Paarreim vom Stapel lässt. Sondern daran, wer führen kann, wenn es ernst wird. Und ernst ist es. Teuerung, Migration, Sicherheit, Vertrauensverlust in Staat und Institutionen. Andere sehen genau darin Kickls Stärke. Er benenne die Dinge beim Namen und nehme kein Blatt vor den Mund, während sich die Regierung ohne Schneid durch die Legislaturperiode schleppe und den Krisen hinterherhinke. Aber kann Kickl es besser?
Der Griff nach dem Kanzleramt
In Verantwortung war er schon: Nach einem kurzen Ritt als Innenminister im Regierungssattel war dieser aber auch rasch wieder zu Ende. Das reicht Herbert Kickl aber nicht. Auf dem Neujahrstreffen erneuerte er seinen Anspruch als selbsternannter Volkskanzler – nur die FPÖ, so seine Botschaft, könne Österreich aus der Krise führen. Die Umfragen geben ihm recht: Über ein Drittel der Österreicher will Kickl als Kanzler sehen, seine Partei zur stärksten Kraft im Parlament wählen. Aber trauen Sie ihm diese Verantwortung zu? Würden Sie Herbert Kickl bei der nächsten Wahl Ihre Stimme geben?
Ihre Meinung ist gefragt!
Hat Kickl aus Ihrer Sicht Antworten auf Teuerung, Migration, Sicherheit und Vertrauen in die Institutionen? Oder lebt sein Aufstieg vor allem von der Schwäche der anderen? Was hat Sie bei der Neujahrsrede überzeugt oder irritiert? Und: Kann Kickl Kanzler? Wir sind auf Ihre Kommentare gespannt!
