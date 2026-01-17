Unglück in Indonesien
Kontakt zur Crew abgebrochen: Flugzeug vermisst
In Indonesien ist ein Flugzeug mit elf Menschen an Bord während des Landeanflugs auf die Insel Sulawesi plötzlich vom Radar verschwunden und gilt seither als vermisst. Suchteams durchkämmten am Samstag ein schwer zugängliches Hügelgebiet im Süden der Insel.
Die Propellermaschine vom Typ ATR 42-500 der Fluggesellschaft Indonesia Air Transport war von Yogyakarta auf der Insel Java nach Makassar auf Sulawesi unterwegs und wich in der Endphase des Flugs vom vorgesehenen Kurs ab. Fluglotsen gaben dem Piloten Korrekturanweisungen, dann jedoch brach der Kontakt abrupt ab. An Bord befanden sich acht Besatzungsmitglieder und drei Passagiere aus dem Fischereiministerium, teilte die nationale Such- und Rettungsbehörde mit.
Wanderer entdecken Trümmerteile
Erste Hinweise auf einen möglichen Absturzort gibt es laut Medienberichten bereits. Wanderer fanden demzufolge im Nationalpark Bulusaraung Trümmerteile. Auch von mehreren Bränden war die Rede.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.