Kontakt zur Crew abgebrochen: Flugzeug vermisst

Die Propellermaschine vom Typ ATR 42-500 der Fluggesellschaft Indonesia Air Transport war von Yogyakarta auf der Insel Java nach Makassar auf Sulawesi unterwegs und wich in der Endphase des Flugs vom vorgesehenen Kurs ab. Fluglotsen gaben dem Piloten Korrekturanweisungen, dann jedoch brach der Kontakt abrupt ab. An Bord befanden sich acht Besatzungsmitglieder und drei Passagiere aus dem Fischereiministerium, teilte die nationale Such- und Rettungsbehörde mit.