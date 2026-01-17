Vorteilswelt
Olympische Spiele

Gewinnen Sie eine Reise nach Cortina d’Ampezzo

17.01.2026 18:00
In der malerischen Kulisse von Cortina wird das Austria House seine Pforten öffnen.
In der malerischen Kulisse von Cortina wird das Austria House seine Pforten öffnen.(Bild: (Bild: OEOC / Patrick Steiner))
Porträt von krone.at
Von krone.at

Endlich wieder Olympische Winterspiele in Europa! In Norditalien, quasi vor der Haustüre von Österreichs Sportfans. Und die „Krone“ bietet anlässlich des absoluten Winter-Höhepunkts des Jahres ein traumhaftes Gewinnspiel. Denn wir schicken Sie und Ihre Begleitung nach Cortina!

Am 6. Februar ist es wieder soweit und Österreichs Wintersport Athleten beweisen Ihr Können bei den Olympischen Winterspielen im norditalienischen Cortina. Die Wintersport-Asse fiebern diesem Event schon das ganze Jahr entgegen und Sie können mit der „Krone“ live vor Ort dabei sein!

Das erwartet Sie
Die „Krone“ bringt Sie und Ihre Begleitung nach Cortina inklusive Ausstattungspaket & Zutritt zum exklusiven Austria House des Österreichischen Olympischen Comités – dem Treffpunkt für Athleten, Sportfans und Gäste aus aller Welt. Inkludiert ist der Eintritt ins Austria House mit Verpflegung (Öffnungszeiten täglich von 11.00 bis 01.00 Uhr) des Österreichischen Olympischen Comités in Cortina.

Zitat Icon

„Das Austria House ist seit vielen Jahren ein Fixpunkt bei Olympischen Spielen. Es ist ein magischer Ort, mit dem jeder, der es erlebt hat, etwas Besonderes verbindet.“

ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer

Das Austria House ist ein olympischer Hotspot für Gastfreundschaft, an dem traditionell Größen aus Sport, Wirtschaft, Tourismus, Politik und Medien zusammenkommen. Zusätzlich erhalten Sie auch noch ein Ausstattungspaket des Österreichischen Olympischen Comités. 

Treffen Sie die österreichischen Stars im Austria House.
Treffen Sie die österreichischen Stars im Austria House.(Bild: Michael Meindl)

Jetzt mitmachen & gewinnen
Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum 22. Jänner, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

