Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Thema des Tages

Schlittert Wien in eine totale Wohnungskrise?

Guten Morgen Wien
13.01.2026 06:30
(Bild: APA/HERBERT NEUBAUER)

Aktuelle Untersuchungen zeigen: Mieten kennen in Wien seit Monaten nur eine Richtung – nach oben. Doch die finanziellen Reserven der Wiener sind erschöpft und nun stottert scheinbar auch der Motor des sozialen Wohnbaus. Fördergelder versickern im Budget, leistbare Wohnungen sind rar. Die Grünen fordern jetzt Gegenmaßnahmen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien

0 Kommentare
Porträt von Wien Krone
Wien Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Glatteis legt aktuell den Osten Österreichs lahm.
Gefahr im Verkehr
Glatteis-Chaos! Flüge umgeleitet, Züge fallen aus
Stolze Spar-Bauern: Die Familie Kreuzer (li.) aus Krottendorf (NÖ) liefert wertvolle ...
Nein zu Südamerika
Supermarktriese: Frischfleisch nur aus Österreich
Was in der Silvesternacht in Traun nicht verbrannte, wurde vom Löschwasser beschädigt – die ...
Krone Plus Logo
Böse Vorwürfe in Traun
Mietshaus brannte: „Hier bereichert sich niemand“
Wo suchen bei diesen Schneemassen? Am Ende lag die Frau in 1,70 Meter Tiefe.
Lawinendrama in Tirol
„Das hätte dieser Frau wohl das Leben gerettet“
Pink, Grün und Blau ausgelassen feiernd auf einem Bild: Beate Meinl-Reisinger, Leonore ...
„Krone“-Kommentar
Konstruktive, verbindliche FPÖ-Politiker? Gibt es.
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gold war im vergangenen Jahr eine der gefragtesten Anlageklassen.
Sorge um „Panikblase“
Zwei Eskalationen treiben Goldpreis auf Rekordhoch
Mehrere Hubschrauber standen im Einsatz, unter anderem der Alpin5.
Wie Brite überlebte
Nur mehr eine Hand von Skifahrer ragte aus Lawine
Jennifer Lawrence kam im Naked-Dress und legte den Wow-Auftritt des Abends hin!
Golden-Globes-Roben
Jennifer Lawrence stahl im Naked-Dress allen Show
Johanna Mikl-Leitner: „Wien hat einen jahrzehntelang gut funktionierenden gemeinsamen Weg ...
Gastpatienten-Streit
Mikl-Leitner fordert nun Millionen aus Wien zurück
82. Bauernbundball
Mikl-Leitner: „Heimat ist Teil unserer Identität!“
Top-3

Gelesen

Ski Nordisch
Wieder Anzug-Ärger: Gesamte Nation disqualifiziert
149.094 mal gelesen
Francesco Cecon wurde beim Teambewerb in Zakopane disqualifiziert
Society International
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
122.147 mal gelesen
Ausland
Junge Frau verzweifelt wegen Schnee vor Garage
114.310 mal gelesen
Pflegekraft Celina wollte eigentlich zu ihren Patienten, doch der Schnee machte ihr einen Strich ...
Mehr Guten Morgen Wien
Thema des Tages
Schlittert Wien in eine totale Wohnungskrise?
Guten Morgen Wien
Infografik Wien
Thema des Tages
Frieren in Wiener Öffis: Leser finden „Kältepol“
Thema des Tages
Reisen, Dinner und Kettensäge auf Steuergeld
Thema des Tages
Mehrheit der Schulanfänger kann kaum Deutsch
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf