Schlittert Wien in eine totale Wohnungskrise?

Aktuelle Untersuchungen zeigen: Mieten kennen in Wien seit Monaten nur eine Richtung – nach oben. Doch die finanziellen Reserven der Wiener sind erschöpft und nun stottert scheinbar auch der Motor des sozialen Wohnbaus. Fördergelder versickern im Budget, leistbare Wohnungen sind rar. Die Grünen fordern jetzt Gegenmaßnahmen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien