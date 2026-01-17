Tödlicher Unfall in Neusiedl am See

Vermutlich ein medizinischer Notfall führte bei Neusidl am See zu einem Verkehrsunfall. Laut ersten Angeben gibt es einen Toten.
Nachdem ein Autofahrer bei Neusiedl am See offenbar einen medizinischen Notfall erlitten hatte, krachte er in einen anderen Wagen, wie das Bezirksfeuerwehrkommando am Samstag mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann in seinem Pkw eingeschlossen.
Durch Fenster geborgen und wiederbelebt
Nachdem ein Fenster eingeschlagen worden war, konnte er zunächst geborgen und reanimiert werden. Während des Transports ins Spital soll der Mann allerdings verstorben sein.
Im zweiten Pkw waren die Insassen nach dem Unfall offenbar nur leicht verletzt. Ein umfangreiches Aufgebot an Helfern war im Einsatz. Neben einem Rettungs- und einem Notarztwagen kam auch ein Rettungshelikopter zum Einsatz
