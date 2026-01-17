Konferenz mit Ilzer und BVB ab 15.30 Uhr LIVE

18. Runde in der deutschen Bundesliga: Die Samstags-Konferenz beginnt um 15.30 Uhr, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Bayerns erster Verfolger Dortmund ist zu Hause gegen St. Pauli im Einsatz, für Marcel Sabitzer und seine Teamkollegen zählt gegen den Vorletzten aus Hamburg nur ein Sieg. Hoffenheim liegt als Fünfter auf Schlagdistanz zu den ersten Drei und damit den Champions-League-Startplätzen. Am Samstag wartet im Heimspiel gegen den Sechsten Bayer Leverkusen eine echte Prüfung auf das Ilzer-Team. „Wir haben noch viele Spiele vor uns, aber wenn wir in der nächsten Saison in der Champions League spielen wollen, müssen wir auch Gegner wie Leverkusen besiegen“, sagte TSG-Torjäger Andrej Kramaric.
Der Kroate traf beim 5:1 gegen Mönchengladbach am Mittwoch dreimal. Leverkusen kassierte hingegen am vergangenen Wochenende ein 1:4 gegen Stuttgart. Ilzer wollte daraus keine Schlüsse ziehen. „Wir sind der Herausforderer und dieser Gegner ist auch eine große Herausforderung“, sagte der Steirer. Das jüngste Ergebnis bringe aber natürlich auch viel Energie in die Mannschaft. Die Königsklasse ist bei Hoffenheim Thema. „Jeder Spieler, jeder Trainer, jeder Fünfjährige hat das Ziel und die Vision, in der Champions League zu spielen“, meinte Ilzer. Es gelte aber, den Fokus immer auf den nächsten Schritt zu legen. Alexander Prass stand gegen Gladbach zuletzt in der Startelf.
Neu angesetzt wurde die Partie Leverkusens gegen den HSV. Das am Dienstag wetterbedingt abgesagte Spiel wird am 4. März nachgeholt.
