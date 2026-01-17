Konferenz mit Ilzer und BVB ab 15.30 Uhr LIVE

Der Kroate traf beim 5:1 gegen Mönchengladbach am Mittwoch dreimal. Leverkusen kassierte hingegen am vergangenen Wochenende ein 1:4 gegen Stuttgart. Ilzer wollte daraus keine Schlüsse ziehen. „Wir sind der Herausforderer und dieser Gegner ist auch eine große Herausforderung“, sagte der Steirer. Das jüngste Ergebnis bringe aber natürlich auch viel Energie in die Mannschaft. Die Königsklasse ist bei Hoffenheim Thema. „Jeder Spieler, jeder Trainer, jeder Fünfjährige hat das Ziel und die Vision, in der Champions League zu spielen“, meinte Ilzer. Es gelte aber, den Fokus immer auf den nächsten Schritt zu legen. Alexander Prass stand gegen Gladbach zuletzt in der Startelf.