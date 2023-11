Warum wir uns nun über billiges Bier freuen dürfen

Der Bierausstoß in den wichtigsten Weltmarktregionen Europa, Nordamerika und Asien sinkt. So gibt es auf dem Weltmarkt ein Überangebot an Hopfen, geht aus einem Bericht der deutschen Nachrichtenagentur dpa hervor. Denn nicht nur die heurige Ernte ist um neun Prozent auf 117.000 Tonnen gestiegen. Schon „die hohen Bestände aus früheren Ernten belasten den Markt zunehmend“, sagte der Vorsitzende des deutschen Hopfenwirtschaftsverbandes, Pascal Piroué, am Mittwoch in Nürnberg.