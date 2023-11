„Wegweiser auch zu Stadtrivale Everton“

Im zum Areal des Anfield-Stadions gehörenden Stanley Park steht so ein Wegweiser. 150 Meter vom Haupteingang entfernt, zeigt er nicht nur an, wo der FC, sondern auch, wo der nur zwei Meilen entfernte FC Everton daheim ist. Und das trotz der großen Rivalität der Klubs seit Jahren ohne Beschädigung. Was von einem bei uns leider oft fehlenden tiefen Respekt zeugt. Vorm Gegner. Dessen Fans. Der Liga. Dem Fußball.