Rollentausch: Die Kunden werden zu Verkäufern

Die Einkaufssamstage im Advent spülen für den heimischen Handel ordentlich Geld in die Kassen. Und da ist es besonders ungewöhnlich, dass die Klagenfurter Buchhandlung Heyn genau an einem dieser Tage den Mitarbeitern eine Pause gönnt. „Meine 25 Mitarbeiter haben am 2. Dezember frei. Sie werden von Stammkunden ersetzt“, so Eigentümer Helmut Zechner.