Nun eigene Deutschkurse speziel für Pflegekräfte

Soll Sprachbarrieren abbauen

Der richtet sich an Personen, die sich für eine Ausbildung im Pflegebereich interessieren, sich in der Ausbildung befinden oder bereits in der Pflege arbeiten. Der Kurs ist ein neuer Ausbauschritt der Lernplattform Sprachportal.at des ÖIF und kann so berufsbegleitend, im Selbststudium sowie orts- und zeitungebunden absolviert werden. Szenen aus dem Alltag von Pflege- und Personenbetreuungskräften bilden praxisnahe Situationen aus dem Berufsalltag ab. Übungen zu fachspezifischem, medizinischem Vokabular und berufsrelevanten Formulierungen helfen unmittelbar. Der Kurs ist modular aufgebaut: Lernende entscheiden selbst, was und in welchem Umfang sie lernen möchten. Das kommt Pflegekräften als auch Personen, die in der Personenbetreuung tätig sind, entgegen, für die der Besuch eines örtlichen Deutschkurses aufgrund ihrer Arbeitszeiten oder Schichtdienste nicht möglich ist.