Zehn Millionen Euro für Blackout-Schutz in Heimen

Stell dir vor, es geht das Licht aus! – Was viele Niederösterreicher für ein überzeichnetes Schreckensszenario halten, könnte rascher real werden, als ihnen lieb ist – und vor allem in sensiblen Versorgungsbereichen erheblichen Schaden anrichten. So auch in den heimischen Pflegeheimen. Auf Initiative von Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister wurde in jetzt in der Landesregierung daher eine Förderung in der Höhe von insgesamt zehn Millionen Euro zur Steigerung der Versorgungssicherheit in den Pflege- und Betreuungszentren im Krisenfall beschlossen.