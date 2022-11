Das passiert, wenn uns das Land den Strom abdreht

Weil nicht nur das Gas, sondern deshalb bald auch der Strom knapp wird, bereiten sich die Bundesländer auf etwaige Energiesparvorgaben des Bundes vor. Je nach Eskalationsstufe könnte der Strom während des Winters in öffentlichen Gebäuden, womöglich aber auch in ganzen Regionen kontrolliert abgeschaltet werden. Die „Krone“ hat sich angesehen, wo welche Bereiche priorisiert werden und was das für Ihren Haushalt bedeutet.