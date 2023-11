Streit um Parkplätze: FPÖ spricht von „Abzocke“

Letzte Erhöhung 13 Jahre her

Eisenschenk verweist aber auch auf die vergleichsweise günstigen Tarife in seiner Heimatstadt: „In Wien sind ja mittlerweile schon 2,50 Euro pro Stunde fällig. Wir in Tulln haben unsere Parkgebühren das letzte Mal vor mehr als 13 Jahren erhöht.“