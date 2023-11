Jungbulle träumt von ähnlichem Weg wie Haaland

„Wir schauen einfach von Spiel zu Spiel und wollen eine gute Leistung bringen“, spielt für Phillip Verhounig ein möglicher Aufstieg noch keine große Rolle. Der Kärntner flog aber mit viel Optimismus ins Baskenland: „Nach dem guten Spiel am Wochenende gegen Lafnitz sind wir alle positiv gestimmt. Mit so einem Gefühl wollen wir auch alle wieder heimfliegen.“ Positiv verläuft bisher auch die Karriere des 17-Jährigen. Im Februar 2020 wechselte der gebürtige Griffener aus der Wolfsberg-Jugend an die Salzach, durchlief die Akademie und zählt seit dieser Spielzeit zum erweiterten Stammpersonal der Cinel-Crew. Vergangenes Wochenende gelang ihm sein erster Doppelpack im Profibereich. „Es gab Höhen und Tiefen, ich hatte auch immer kleine Verletzungen, aber jetzt bin ich wieder fit. Es läuft wieder, ich hoffe, dass ich das auch in Spanien zeigen kann“, erklärte der Rohdiamant. Der sich ambitionierte Ziele für die Zukunft steckt: „Ich bewundere den Weg von Erling Haaland, er ist natürlich ein Vorbild.“