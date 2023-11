Missy May fängt ganz von vorne an

Dass sie die Freude am Tanz behalten hat, zeigte der amtierende Dancing Star Missy May bei der Aufzeichnung der Abschieds-Sendung von Vera Russwurm im Wiener Metropol. Mit Kabarettist Christoph Fälbl wirbelte die Sängerin motiviert vor der Bühne herum. Doch der Schein trog, denn geblieben ist vom Foot, Pardon, Boot Camp „Dancing Stars“ nicht viel. Zumindest choreografisch, wie uns May mit Augenzwinkern erzählt: „Ich habe mir absolut nichts gemerkt und fange bei jedem Tanzschritt wieder komplett von vorne an“, sagte sie uns.