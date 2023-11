Anzeige gegen Interpol-Chef in Wien eingereicht

Vor Journalisten sprachen die beiden Opfer, Matthew Hedges und Ali Issa Ahmad, am Montag in Wien über ihr Leiden in der Haft. Anwalt Rodney Dickson stellte zu den beiden Menschenrechtsfällen fest: „Nichts wurde getan, auch nicht hinterher“, um die Verantwortlichen in den Emiraten zur Rechenschaft zu ziehen. Al-Raisi war vor seiner Wahl zum Interpol-Chef 2021 Generalinspektor in den VAE, als die beiden Briten 2018 bzw. 2019 festgenommen und verurteilt wurden. Die Anzeige in Österreich wurde jetzt eingereicht, weil Al-Raisi sich zu der Konferenz hier aufhält und laut universeller Gerichtsbarkeit im Falle von Verbrechen gegen die Menschlichkeit unabhängig von Staatsbürgerschaft und Tatort gegen mutmaßliche Schuldige vorgegangen werden könne.