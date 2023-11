Tierchen vermisst, gefunden und auf Heimatsuche!

Hübscher Ausreißer gesucht!

Der niedliche „Marwin“ ist am 22. Oktober in Vomperbach in der Bahnhofsiedlung ausgebüxt. Er ist drei Jahre alt, Freigänger sowie kastriert und gechippt. Zweckdienliche Hinweise bitte an die Telefonnummer: 0664/3956854 oder an 0676/3719908.