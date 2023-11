Südkorea als Gastgeber auch Gewinn für Österreich?

Heute fällt in Paris die Entscheidung über die Vergabe der EXPO 2030. Neben Südkorea (für Busan) haben sich Italien (für Rom) und Saudi Arabien (für Riad) als Gastgeberländer beworben. Eine von Samsung Österreich in Auftrag gegebene Studie des Wirtschaftsforschungsinstitutes EcoAustria nennt fünf Gründe, warum die Vergabe an Busan, Südkoreas zweitgrößter Stadt, eine Entscheidung mit Vorteilen auch für Österreich wäre.