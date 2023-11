Fahrzeuge waren nicht verkehrssicher: Taferl ab

Acht Stunden lang zogen Polizeibeamte am Montag einzelne Fahrzeuglenker auf der Tauernautobahn aus dem Verkehr. An der Aktion auf der Kontrollstelle Kuchl waren auch Sachverständige der Kfz-Prüfstelle Salzburg beteiligt. 109 in Richtung Süden fahrende Fahrzeuge wurden kontrolliert.