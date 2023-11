Weißes Haus erstrahlt wie ganzes Weihnachtsdorf

Motto in diesem Jahr: „Magie, Wunder und Freude“

An den Fenstern des Weißen Hauses hängen jedes Jahr 72 Kränze. Wiederkehrend ist auch eine große Lebkuchenversion des Gebäudes, für die deren Macher diesmal mehr als 13 Kilogramm Schokolade und fast 23 Kilogramm Glasur benutzten. Das Motto in diesem Jahr: „Magie, Wunder und Freude“ der Feiertage.