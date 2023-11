Raub in Salzburg: Trafikantin mit Messer bedroht

Um kurz nach 17.30 Uhr überfiel ein Unbekannter die Trafik in der Franz-Martin-Straße in Salzburg-Lehen. Der Täter war mit einem Messer bewaffnet und forderte mit englischen Worten und einem unbekannten Akzent die Herausgabe von Bargeld. Die Angestellte händigte dem Täter eine geringe Menge Bargeld aus, woraufhin dieser in unbekannte Richtung flüchtete.