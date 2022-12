Polizei veröffentlicht Foto des Trafik-Räubers

Der Raubüberfall auf eine Trafik ereignete sich gestern, Donnerstag, gegen 17.40 Uhr in der Scherzhauserfeldstraße in Salzburg-Lehen. Ein dunkel bekleideter, maskierter Mann betrat die Trafik, bedrohte die 56-jährige Angestellte mit einer dunklen Waffe (pistolenähnlicher Gegenstand) und forderte mit den Worten „Geld her, aber schnell“ die Herausgabe von Bargeld. Nach der Aushändigung des Bargeldes ergriff der unbekannte Täter die Flucht.