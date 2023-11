Befreite Geiseln dachten, sie würden „gelyncht“

Vorräte gingen zur Neige

„Es gab Tage, an denen es keine Vorräte gab, also aßen sie nur Fladenbrot. Sie wurden nicht gefoltert, aber es gab Tage, an denen sie kaum etwas zu essen hatten, in den letzten Tagen aßen sie nur Reis“, schreibt „Channel 12“. Die Vorräte seien zunehmend zur Neige gegangen, viele hatten Hunger.