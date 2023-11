Für die Sturm-Fans ist schon heute Weihnachten!

Jon Gorenc Stankovic zeigt sich glücklich über seine Vertragsverlängerung: „Jeder weiß, wie wohl ich mich in Graz vom ersten Tag an gefühlt habe. Die Stadt, der Klub und die Mannschaft sind mir sofort ans Herz gewachsen, das hat sich bis heute nicht verändert. Ich bin extrem froh, weiter in Graz zu sein und bin nach wie vor extrem motiviert, mit dieser tollen Truppe weiter hart an unseren gemeinsamen Zielen zu arbeiten.“