Neue Hinweise auf den Ursprung des Lebens gefunden

Moleküle in Ursuppe stark verdünnt

Wichtig sei dabei, dass DNA und RNA an Stabilität gewinnen, wenn sie an Amyloide gebunden sind. Da in der Ursuppe, aus der schließlich das Leben entstand, die biochemischen Moleküle stark verdünnt waren, ist dieser Vorgang von Vorteil. Amyloide haben daher das Potenzial, die lokale Konzentration und Ordnung von RNA- und DNA-Bausteinen in einem ansonsten verdünnten, ungeordneten System zu erhöhen.