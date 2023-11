16.000 Euro pro m2: MCI teurer als ein Luxusbau

Rekord selbst in Innsbruck

Denn nicht nur die Dimensionen des Klotzes an der Hofgartenmauer sind gigantisch, sondern auch der heruntergerechnete Quadratmeterpreis: Für 250 Mio. Euro würde man eine Nettonutzfläche von 15.500 Quadratmeter erhalten, was umgerechnet einen m2-Preis von 16.000 Euro ergibt – ein Rekordwert selbst im sauteuren Innsbruck!