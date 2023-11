Die Personalnot in der Justiz nimmt kein Ende

„Wie das zu schaffen sein soll, ist mir unklar“

Doch noch ist diese Kampagne nicht ganz so von Erfolg gekrönt – zumindest wenn man die Zahlen analysiert. „Mit Stichtag 1. September 2023 gab es 266 unbesetzte Stellen in den heimischen Justizanstalten – 159 davon im Exekutivdienst, 107 in der Verwaltung. Zum Jahresende 2022 waren 118 Exekutivdienstplanstellen bei den Justizanstalten nicht besetzt. Laut Ministerin Zadić sollen es mit Jahresende etwa 100 sein.