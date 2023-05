So schlecht geht es unserer Justizwache wirklich

Die „Krone“ hörte sich unter Zusicherung von Anonymität unter aktuellen und ehemaligen Beamten im Land um, wie es ihnen denn so geht in ihrem fordernden Job. Das Fazit ist ernüchternd. So heißt es, die „schlechte Stimmung“ sei „allgegenwärtig.“ Von „extremer Personalnot“, „immer aggressiveren und psychisch auffälligeren Häftlingen“ und „der damit verbundenen Überlastung der Bediensteten“ ist die Rede. Das sei eher an der „Tagesordnung“ als eine Ausnahme.