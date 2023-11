Fehlerfreie Hauser im Einzel starke Sechste

Ziel erreicht

„Es ist immer ein Ziel von mir, einmal in der Saison viermal die Null zu bringen, und das habe ich jetzt gleich beim ersten Rennen geschafft. Gleich zu Beginn so ein Einzelrennen und einen Top-Ten-Platz in den Büchern stehen zu haben, ist natürlich richtig cool“, sagte Hauser. Auch Steiner zeigte sich erfreut. „Mit meiner Schießleistung bin ich natürlich sehr zufrieden. Läuferisch hatte ich leider nicht meinen besten Tag, was natürlich ein wenig schade ist. Aber wir sind erst am Anfang einer langen Saison und ich hoffe, dass ich es im Laufe des Winters schaffe, dass einmal beides super zusammenpasst.“