Pilnacek-Abhöraktion: „Der Knackpunkt war Kurz“

Eine geheime Tonbandaufzeichnung vom 28. Juli erschüttert die Republik. Der vormals wichtigste Justizbeamte sagte zu Bekannten und Freunden in einem Nobelitaliener in Wien, er sei über Jahre von der ÖVP gedrängt worden, in ihrem Sinne Hausdurchsuchungen zu verhindern und Verfahren zu beeinflussen. Der „Krone“ wurde die Datei knapp nach dem plötzlichen Ableben des 61-jährigen Christian Pilnacek übermittelt. Nach eingehender Prüfung publizierten „Krone“ und ORF die brisanten Inhalte.