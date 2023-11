WM-Showdown: Martin wehrt ersten Matchball ab

Im Showdown um die MotoGP-Weltmeisterschaft hat Verfolger Jorge Martin den ersten Matchball von Titelverteidiger Francesco Bagnaia mit einem Sprintsieg in Valencia abgewehrt. Der spanische Lokalmatador feierte am Samstag im kurzen Rennen beim WM-Finale seinen neunten Sprint-Saisonsieg, WM-Spitzenreiter und Ducati-Kollege Bagnaia wurde Fünfter. Die WM-Entscheidung fällt im Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV). Bagnaia nimmt einen Vorsprung von 14 Punkten auf Martin mit.