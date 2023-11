Achtjährigen entführt: Haftstrafe für die Mutter

Schwarzarbeit am Pferdehof

Mehr als viereinhalb Jahre dauerte die Flucht, ehe die Frau am 5. Oktober 2023 im steirisch-burgenländischen Grenzgebiet auf dem Hochkogel verhaftet wurde. Die Reise hatte das Mutter-Sohn-Gespann zuerst in die Schweiz geführt, dann lebten die beiden in Spanien. Zuletzt arbeitete die Frau als Schwarzarbeiterin auf einem Pferdehof in Portugal.