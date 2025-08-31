Vorteilswelt
Laufen und Gutes tun

Mit der „Krone“ zum ersten „Vienna Climate Run“

Burgenland
31.08.2025 16:00
Auch zahlreiche Prominente wie die ehemalige Ski-Weltmeisterin und Musikerin Lizz Görgl, ...
Auch zahlreiche Prominente wie die ehemalige Ski-Weltmeisterin und Musikerin Lizz Görgl, Olympia-Läufer Andreas Vojta, Schauspielerin Valerie Huber, TV-Meteorologe Andreas Jäger und Umweltmediziner Hans-Peter Hutter laufen für den guten Zweck.(Bild: hous of PHIRE)

In wenigen Wochen findet in Wien Österreichs erster Charity-Klimaschutzlauf statt. Er soll zu einer europaweiten Leuchtturm-Bewegung werden. Und Sie können mit etwas Glück ganz vorne mit dabei sein!



Am 11. Oktober findet in Wien der erste Benefiz-Klimaschutzlauf Österreichs statt, der „Vienna Climate Run“. Ins Leben gerufen hat ihn der 35-jährige Energie- und Umweltmanager Stephan Neuberger aus Hirm im Bezirk Mattersburg. Jeder, der beim Startschuss für ein Rennen in eine bessere Zukunft dabei sein will, ist herzlich willkommen.


Neubergers Ziel ist es, „mindestens 1500 Erwachsene und 500 Kinder in die Gänge zu bringen.“
Neues Pionierprojekt
Startschuss für ein Rennen in eine bessere Zukunft
20.08.2025

Jede gelaufene Runde trägt zum Klimaschutz bei
Und so funktioniert es: Interessenten melden sich bis 2. Oktober 2025 zur Startgebühr von 45 Euro auf https://www.viennaclimaterun.at an. Am Tag des Charity-Laufs starten gut trainierte Läufer um 10.30 Uhr bzw. 11.15 Uhr in der Prater Hauptallee (auf Höhe „Praterfee“), wenig trainierte Läufer und Walker um 12 Uhr ebenda. Bis 13 Uhr kann dann jeder so viele Runden zurücklegen, wie er möchte. Wichtig: Mit jeder Runde, die einer Strecke von 1,5 Kilometern entspricht, schützt man 1,5 Quadratmeter Waldfläche rund um das UNESCO Weltnaturerbe Dürrenstein Lassingtal. Zudem kommen jeweils zehn Euro der Teilnahmegebühr einem sozialen Klimaschutzprojekt im Südsudan zugute.

Polarfuchs „Finnie“ ist das Maskottchen des „Vienna Climate Runs“. Er ist ein „Klimaflüchtling“ ...
Polarfuchs „Finnie“ ist das Maskottchen des „Vienna Climate Runs“. Er ist ein „Klimaflüchtling“ und rüttelt nun in Österreich die Menschen wach.(Bild: Vienna Climate Run)

Auch die nächsten Generationen sind gefragt
Mädchen und Buben bis 12 Jahre können wiederum beim Kinderlauf „Bee Happy Run“ mitmachen. Gestartet wird um 10 Uhr. Mit der 750 Meter langen Runde schützt man 15 Quadratmeter Bienenweiden rund um Wien. So leisten auch schon die Kleinen einen wertvollen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft.

Neben digitalen Urkunden und Preisen warten auf die Läufer Starterbeutel und Finisher-Bags, Labstationen, eine Tombola und ein buntes Rahmenprogramm mit Musik und Kinderunterhaltung.

Jetzt schnell sein und Starterplätze gewinnen
Die „Krone“ verlost sechs Starter-Packages für Erwachsene und sechs für Kinder. Spielen Sie mit und schicken Sie uns bis 22. September eine Mail an gewinnbgld@krone.at – mit dem Kennwort „Vienna Climate Run für Erwachsene bzw. Kinder“. Mit etwas Glück sind Sie vorne mit dabei!

Porträt von Petra Klikovits
Petra Klikovits
Burgenland
Mehr Burgenland
Sonnen- & Wind-Energie
Erster Hybridpark im Mittelburgenland in Betrieb
Neradin, Kukident & Co
Alex Kristan würde für Silver-Ager-Produkte werben
Teilnehmen & gewinnen
Der Blaufränkischland Marathon lädt Sie ein
Bereit für die Praxis
Land als Geburtshelfer: Neue Hebammen im Einsatz
Finanzielle Hilfe
„Paket schafft Perspektiven für die Gemeinden“
Folgen Sie uns auf