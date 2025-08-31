Mit der „Krone“ zum ersten „Vienna Climate Run“

Jede gelaufene Runde trägt zum Klimaschutz bei

Und so funktioniert es: Interessenten melden sich bis 2. Oktober 2025 zur Startgebühr von 45 Euro auf https://www.viennaclimaterun.at an. Am Tag des Charity-Laufs starten gut trainierte Läufer um 10.30 Uhr bzw. 11.15 Uhr in der Prater Hauptallee (auf Höhe „Praterfee“), wenig trainierte Läufer und Walker um 12 Uhr ebenda. Bis 13 Uhr kann dann jeder so viele Runden zurücklegen, wie er möchte. Wichtig: Mit jeder Runde, die einer Strecke von 1,5 Kilometern entspricht, schützt man 1,5 Quadratmeter Waldfläche rund um das UNESCO Weltnaturerbe Dürrenstein Lassingtal. Zudem kommen jeweils zehn Euro der Teilnahmegebühr einem sozialen Klimaschutzprojekt im Südsudan zugute.