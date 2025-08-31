Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sonnen- & Wind-Energie

Erster Hybridpark im Mittelburgenland in Betrieb

Burgenland
31.08.2025 09:30
Stephan Sharma von der Burgenland Energie, Landesrat Heinrich Dorner und Ortschef Kacsits bei ...
Stephan Sharma von der Burgenland Energie, Landesrat Heinrich Dorner und Ortschef Kacsits bei der Eröffnung.(Bild: Burgenland Energie)

In Deutschkreutz werden fortan Wind und Sonne an einem Standort genutzt. Mit der dort gewonnenen Energie können 9500 Haushalte versorgt werden.

0 Kommentare

Die sieben alten Windanlagen in Deutschkreutz wurden abgebaut und durch zwei größere und leistungsstärkere Windräder ersetzt. Die sind bis zur Blattspitze 244 Meter hoch und wiegen je 60 Tonnen. In den bestehenden Windpark hat man nun eine Biodiversitäts-Photovoltaik-Anlage integriert, um auf einer Fläche von zehn Hektar auch Sonnenenergie zu generieren – eine Premiere im Mittelburgenland. Pro Jahr wird mit 38 Gigawattstunden burgenländischem Strom gerechnet.

PV-Module richten sich nach der Sonne
„Das ist nicht zuletzt deshalb möglich, weil die PV-Module mit dem Sonnenstand mitschwenken und automatisch den ganzen Tag über den optimalen Sonneneinfallwinkel nutzen“, sagt Stephan Sharma, der Vorstandsvorsitzende der Burgenland Energie.

Vorreiterrolle in Europa
Infrastruktur-Landesrat Heinrich Dorner strich bei der Eröffnung hervor, dass das Burgenland bei der Errichtung von Hybridparks österreichweit und sogar in Europa Vorreiter sei. „Das Burgenland hat in seiner Geschichte immer wieder bewiesen, dass Herausforderungen angenommen und effizient und erfolgreich gelöst werden. Das ist beim Zusammenspiel von Wind- und Sonnenenergie und der Nutzung der vorhandenen Netzinfrastruktur im besonderen Maße der Fall.“

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
16° / 23°
Symbol einzelne Regenschauer
Güssing
16° / 23°
Symbol einzelne Regenschauer
Mattersburg
15° / 22°
Symbol Regen
Neusiedl am See
16° / 22°
Symbol starker Regen
Oberpullendorf
15° / 22°
Symbol leichter Regen

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
147.711 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
147.149 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
137.418 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4433 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1723 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Innenpolitik
Medwedews Säbelrasseln: Wien zeigt kalte Schulter
1122 mal kommentiert
Die verbalen Ausritte Medwedews (re.) zeugen wieder einmal nicht von feiner, diplomatischer ...
Mehr Burgenland
Neradin, Kukident & Co
Alex Kristan würde für Silver-Ager-Produkte werben
Teilnehmen & gewinnen
Der Blaufränkischland Marathon lädt Sie ein
Bereit für die Praxis
Land als Geburtshelfer: Neue Hebammen im Einsatz
Finanzielle Hilfe
„Paket schafft Perspektiven für die Gemeinden“
Stattdessen Tochter
Norbert Hofer kandidiert nicht mehr in Pinkafeld
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf