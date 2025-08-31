Erster Hybridpark im Mittelburgenland in Betrieb

Die sieben alten Windanlagen in Deutschkreutz wurden abgebaut und durch zwei größere und leistungsstärkere Windräder ersetzt. Die sind bis zur Blattspitze 244 Meter hoch und wiegen je 60 Tonnen. In den bestehenden Windpark hat man nun eine Biodiversitäts-Photovoltaik-Anlage integriert, um auf einer Fläche von zehn Hektar auch Sonnenenergie zu generieren – eine Premiere im Mittelburgenland. Pro Jahr wird mit 38 Gigawattstunden burgenländischem Strom gerechnet.