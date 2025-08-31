Erster Hybridpark im Mittelburgenland in Betrieb

In Deutschkreutz werden fortan Wind und Sonne an einem Standort genutzt. Mit der dort gewonnenen Energie können 9500 Haushalte versorgt werden.
Die sieben alten Windanlagen in Deutschkreutz wurden abgebaut und durch zwei größere und leistungsstärkere Windräder ersetzt. Die sind bis zur Blattspitze 244 Meter hoch und wiegen je 60 Tonnen. In den bestehenden Windpark hat man nun eine Biodiversitäts-Photovoltaik-Anlage integriert, um auf einer Fläche von zehn Hektar auch Sonnenenergie zu generieren – eine Premiere im Mittelburgenland. Pro Jahr wird mit 38 Gigawattstunden burgenländischem Strom gerechnet.
PV-Module richten sich nach der Sonne
„Das ist nicht zuletzt deshalb möglich, weil die PV-Module mit dem Sonnenstand mitschwenken und automatisch den ganzen Tag über den optimalen Sonneneinfallwinkel nutzen“, sagt Stephan Sharma, der Vorstandsvorsitzende der Burgenland Energie.
Vorreiterrolle in Europa
Infrastruktur-Landesrat Heinrich Dorner strich bei der Eröffnung hervor, dass das Burgenland bei der Errichtung von Hybridparks österreichweit und sogar in Europa Vorreiter sei. „Das Burgenland hat in seiner Geschichte immer wieder bewiesen, dass Herausforderungen angenommen und effizient und erfolgreich gelöst werden. Das ist beim Zusammenspiel von Wind- und Sonnenenergie und der Nutzung der vorhandenen Netzinfrastruktur im besonderen Maße der Fall.“
