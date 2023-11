Hoffnung für Ötztal-Pitztal und andere Vorhaben

Mit kernigen Aussagen Macher-Image aufpolieren

Sein Image als Macher hat in den letzten Wochen ein wenig gelitten – Stichwort MCI-Neubau. Mit kernigen Aussagen wie eben jenen zum Tourismus will er sein Macher-Image wieder aufpolieren. Dass sich Tirols oberster Genosse regelmäßig mit den wichtigsten Bossen aus Wirtschaft, Tourismus und Industrie trifft und von diesen seine pragmatische Politik der Mitte auch entsprechend geschätzt und anerkannt wird, fällt auch innerhalb der ÖVP auf. Man darf nun also gespannt sein, welchen strategischen Schritt der „Schorsch“ als nächstes setzt und ob er tatsächlich die teilweise schubladisierten Projekte wieder auf den Schreibtisch der Tiroler Landesregierung legen wird.