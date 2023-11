„Ich wäre glücklich, wenn Sturm die Option zieht“

Die Antwort auf die Einstiegsfrage gibt der zurückhaltend wirkende Legionär aber ohnehin auf dem Platz. In der Verteidigung - oder teils in der Raute - von Christian Ilzer ist der Mann, der am letzten Tag des Transferfensters zu Sturm gekommen ist, oft eine Bank. Auch gegen Gegner wie Atalanta Bergamo. „Vor dem Deal war ich nervös, weil ich eine Zeit lang nichts von meinem Agenten gehört hab“, erinnert sich „Dimi“ an den Sommer, „aber dann hat er gesagt, dass Sturm mich will. Ich hätte auch kein anderes Angebot akzeptiert, ich wollte nur Sturm!“