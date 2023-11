Paketversand als militärische Spezialoperation

Jeder Handgriff sitzt, jeder Weg ist genau geplant und das Timing ist auf dem Punkt. Nicht wie einem Verteilzentrum für Pakete, sondern wie inmitten einer militärischen Spezialoperation fühlt man sich in der Perfektastraße 71 in Liesing. Hier steht eines von drei Amazon-Verteilzentren in Wien und Umgebung, es ist die sogenannte „letzten Meile“ bevor das Paket beim Kunden ankommt. Seit 2020 ist es in Betrieb, 120 Mitarbeiter sind im Einsatz. Die „Krone“ hat sich einen Einblick verschafft. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.