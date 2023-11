Bruckner im Wald, in der Kirche und im Virtuellen

Am 4. September 2024 jährt sich der Geburtstag des berühmtesten Komponisten Oberösterreichs, Anton Bruckner, zum 200. Mal. Die „Party“ für dieses Jubiläum beginnt schon am 1. Jänner 2024 und zwar mit einem Musikstück namens „Locus iste“, das viele Chöre anstimmen. Es wird im Linzer Brucknerhaus am Beginn des Neujahrskonzerts mit dem Bruckner Orchester Linz (BOL) erklingen.