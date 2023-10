Weltpremiere und Laufstrecke zum 200. Geburtstag

Anton Bruckner ist zwar in New York unter Klassikfans populär, in Österreich gilt er aber noch immer als „der große, aber eher unbekannte Komponist schwerer Musik“, der zu Lebzeiten als Sonderling betrachtet wurde. Genau hier setzt die LIVA Linzer Veranstaltungsgesellschaft im Jubiläumsjahr an, indem sie den Meister in vielen Facetten beleuchtet. Den Schwerpunkt bildet das Brucknerfest 2024, das mit dem Geburtstag am 4. September 2024 beginnt.