Bei einem Thema kontert Schallenberg seinem Gast

Schallenberg lobt Zusammenarbeit

Gerade mit der Slowakei sei die „Zusammenarbeit so eng, so verwoben“, dass „das eigentlich jeden, egal wie die Regierung zusammengestellt ist in Wien, in Bratislava, in Prag, dazu bringt, zusammenzuarbeiten.“ Diskussionen über Sanktionen sollten jedoch hinter verschlossenen Türen in Brüssel stattfinden. Öffentliche Diskussionen würden nämlich beobachtet. „Und das sind nicht freundliche Beobachter“, so Schallenberg.