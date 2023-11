Provokante Orban-Umfrage zu Migration und Ukraine

„Brüssel will in Ungarn Gettos für Migranten errichten. Was halten Sie davon?“, lautet eine der elf Fragen der „Nationalen Konsultation“, die die Regierung auf ihrer Facebook-Seite vorstellte. Darin geht es auch um den Krieg in der Ukraine, zu der Ungarn ein angespanntes Verhältnis hat. Als „EU-Linie“ wird etwa erklärt: „Brüssel will der Ukraine mehr Waffen und Geld geben“ oder „Brüssel will, dass die Ukraine der Europäischen Union beitritt“.