Verbesserungen bei Förderungen für Photovoltaik

Ab 1. Jänner 2024 Verbesserungen in Sicht

Nun gibt es gute Neuigkeiten: Ab 1. Jänner 2024 werden Verbesserungen versprochen. So soll für PV-Anlagen bis 35 kWp sowie Speicher die Umsatzsteuer fallen – die Teilnahme an der „Online-Lotterie“ für eine Förderung ist nicht mehr notwendig. „Das ist eine wesentliche Erleichterung für Konsumenten. Die Zeiten von Ticket ziehen und geschlossene ,Fördercalls‘ in nur wenigen Minuten sollte damit endlich vorbei sein“, so AK-Konsumentenschützer Christian Koisser.