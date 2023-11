OÖVP holt sich neueste Kampagnen-Ideen aus Berlin

Inhalte sind wichtiger als Ideologie

„Was sich bestätigt“, so Hiegelsberger weiter, „wenn man Politik der Mitte anschaut und auch die zwei Wahlkampagnen, die gut liefen für die CDU in Hessen und in Berlin, ist, dass zur Zeit Programmatik wieder wichtig ist, also dass Inhalte wichtig sind und nicht nur ideologische Ansagen: Für etwas stehen und nicht bloß dagegen sein, das ist für eine konservative Partei essenziell. Politik der Mitte ist auch ein Gegenmodell zum Dagegensein. Das war ja bei der ÖVP in Oberösterreich immer die Linie, das hat sich da in Berlin auch noch einmal bestärkt. Weiters ist Klarheit wichtig, also man kann und darf auch klar formulieren. Aber halt für etwas klar formulieren und nicht in Polit-Sprech verfallen. Sagen, wie es ist! Aber wir kommen immer mehr in eine Zeit, wo nicht das Gesagte zieht, sondern das, was man tut.“