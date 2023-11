Schrattenthaler wieder Bürgermeister von Sulzberg

Nachdem Lukas Schrattenthaler erst vor wenigen Tagen als Bürgermeister der Gemeinde Sulzberg zurückgetreten ist, muss er nun doch wieder im Chefsessel Platz nehmen. Der Grund dafür ist ein juristischer: Das Gemeindegesetz hat kein Szenario entworfen, in dem Bürgermeister und Vizebürgermeister gleichzeitig zurücktreten. Denn damit wäre die Kommune komplett führungslos. Nach intensiven Beratungen am Dienstag hat sich Lukas Schrattentahler nun dazu bereit erklärt, neuerlich das Amt des Bürgermeisters zu übernehmen. Das hat er am Mittwoch in einer Aussendung erklärt.