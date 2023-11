Causa Sulzberg: Wer darf zurücktreten?

Laut (Ex-)Bürgermeister Lukas Schrattenthaler haben sich er und sein Vize Peter Blank aber gleichzeitig die Rücktrittsschreiben in die Hand gedrückt. Man darf also gespannt sein, wie in der Sache weiter entschieden wird. Auf „Krone“-Nachfrage erklärte Schrattenthaler am Dienstag jedenfalls, dass er sich einer juristisch sauberen Lösung sicher „nicht in den Weg stellen“ werde. Wie diese Lösung aussehen könnte, darüber wurde am Dienstagnachmittag noch eifrig diskutiert.