Schnellbusse statt Ringstraßenbahn gefordert

Kaum ist eine neue Landesregierung in Amt und Würden, werden auch schon Wünsche von unterschiedlichster Seite an die neue Politriege herangetragen. So auch vom Verein KlimaVor!, der sich dem Umweltschutz verschrieben hat. Der Verein macht die Mobilität als das größte Emissionsproblem in Vorarlberg aus – und nennt es gleichzeitig das „lösbarste“. Ganz ohne Auto werde es zwar auch in Zukunft nicht gehen, wie viel Verkehr aber auf Bus, Bahn und Rad verlagert werden kann, hänge vom Angebot ab.