Gelber Sack frisst nun auch Metalldosen

Ab Jänner 2025 werden in Österreich Einweggetränkeflaschen und -dosen mit einem Pfand von 25 Cent versehen. Die Behältnisse können und sollen dann dort, wo sie eingekauft wurden, auch wieder zurückgegeben werden. Das bedeutet auch: Mehr Platz im Gelben Sack, in dem bisher alles an Plastik gesammelt wurde.