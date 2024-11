Die Bregenzer hatten einen „Spion“ im Einsatz

In das die Schwarz-Weißen aber dennoch als Favorit gehen werden. Bregenz hat bewerbsübergreifend schon seit zehn Spielen nicht mehr verloren, in der bisherigen Saison sammelte der Ligadritte zehn Punkte mehr als die Niederösterreicher. Und feierte doppelt so viele Siege. Genau angeschaut wurde der Gegner auch von einem Bregenzer „Spion“. „Als wir zuletzt nach Wien zu Rapid gereist sind, haben wir Co-Trainer Murad Gerdi auf dem Weg dorthin in St. Pölten abgesetzt und er hat ihr Spiel gegen Sturm II angeschaut“, verrät Van Acker.