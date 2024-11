„Wölfe“ sind so bissig wie schon lange nicht mehr

„Ich weiß, was die Jungs draufhaben und deshalb hat mich unser Auftakt auch nicht überrascht“, erklärt VC Wolfurt-Tausendsassa Sebastian Vonach, der als Obmann, Trainer und Zuspieler agiert, nach dem Traumstart in Liga zwei. Die „Wölfe“ halten nach vier Runden bei ebenso viel Siegen, sind als einziges Team der Gruppe eins noch unbesiegt und führen damit die Tabelle an. „Wir haben ein ähnlich starkes Team wie vor drei Jahren“, sagt Vonach, der es weiter als wichtigste Aufgabe sieht „junge Leute auszubilden“.